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EEUU pide a bancos tomar medidas contra personas que están en el país ilegalmente

WASHINGTON (AP) — La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro quiere que los bancos ayuden a identificar esquemas de nómina vinculados a personas que viven en el país de manera ilegal, como parte de la más reciente medida del gobierno de Trump para endurecer el control de la inmigración.

El secretario del Tesoro Scott Bessent testifica en el Congreso en Washington, el 3 de junio del 2026. (AP foto/Allison Robbert)
El secretario del Tesoro Scott Bessent testifica en el Congreso en Washington, el 3 de junio del 2026. (AP foto/Allison Robbert) AP

La Red de Control de Delitos Financieros —también conocida como FinCEN— emitió un aviso el viernes a los bancos pidiéndoles estar atentos al robo de identidad, el fraude de impuestos y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores no autorizados.

Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump firmara en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar con mayor detenimiento la ciudadanía de sus clientes.

La orden instruye a reguladores bancarios y a dependencias del gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, la orden es menos agresiva de lo que los bancos anticipaban, pues anticipaban que la Casa Blanca haría obligatoria la recopilación de información sobre la ciudadanía de los clientes.

Aun así, sin alentar una exclusión generalizada de amplios segmentos de la población, la orden busca desalentar a las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal de interactuar con el sistema financiero.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó en un comunicado que el gobierno de Trump “no permitirá que los forasteros ilegales abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”.

“Los esquemas para pagar a trabajadores ilegales a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos los bancos de Estados Unidos”, añadió Bessent.

Como los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas confiables sobre cuánto riesgo representan estos clientes para el sistema financiero.

La industria bancaria había estado presionando intensamente durante meses para impedir que la Casa Blanca emitiera una orden ejecutiva que hubiera hecho obligatoria la recopilación del estatus de ciudadanía de los clientes, al argumentar que sería costoso y requeriría enormes cantidades de papeleo. Dado que la orden solo ofreció orientación a los bancos en lugar de un mandato, parece que los bancos lograron convencer a la Casa Blanca.

El aviso insta a las instituciones financieras a estar alertas ante “señales de alerta” de que una persona se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal.

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Sweet reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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