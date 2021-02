EEUU: Ofrecen hoja de ruta para regreso a clases en persona

La principal agencia de salud pública de Estados Unidos dijo el viernes que las escuelas pueden reanudar actividades presenciales con el uso de mascarillas y practicando el distanciamiento social y otras estrategias, pero que la vacunación de profesores contra el COVID-19, aunque importante, no es un prerrequisito para el regreso a las aulas.

Associated Press

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) anunciaron su muy esperada hoja de ruta para la reapertura de las escuelas, pero no deja de ser sólo una guía. Los CDC no pueden obligar a las escuelas a reabrir sus instalaciones, y funcionarios de la agencia tuvieron la precaución de reiterar que no se trata de un exhorto a dar la orden de reabrir todas las escuelas en Estados Unidos.