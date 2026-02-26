EEUU ofrece $10 millones de recompensa por dos hermanos que pertenecen al cártel de Sinaloa

Compartir en:









Alambre de púas en el interior de un muro fronterizo que separa a Tijuana, México, de Estados Unidos, el 4 de junio de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) AP

La oferta se dio a conocer el mismo día en que las autoridades anunciaron una nueva acusación formal contra René Arzate García, de 42 años, conocido como “La Rana”. En un principio se le acusó de delitos relacionados con drogas en San Diego, pero ahora se le agregaron cargos de asociación delictuosa, narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por la información sobre René Arzate García y su hermano Alfonso Arzate García, de 52 años, conocido como “Aquiles”.

“Como controladores de un nodo crítico de tráfico en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, los hermanos Arzate García se han convertido en componentes clave y esenciales de la estructura de mando y control del cártel”, señaló el Departamento de Estado. “Su control de la plaza de Tijuana le ofrece al cártel de Sinaloa una ventaja táctica para mantener el dominio sobre organizaciones rivales, garantizando que no haya interrupciones en el cruce fronterizo más transitado del hemisferio occidental”.

La frontera de California con México ha sido campo de batalla entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Las recompensas se anunciaron cuatro días después de que el ejército mexicano abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, decapitando a lo que se había convertido en el cártel más poderoso de México. El capo de la droga es, hasta ahora, el mayor trofeo de las autoridades mexicanas para ofrecer al gobierno de Estados Unidos en sus esfuerzos por endurecer la ofensiva contra el narcotráfico. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP