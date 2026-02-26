americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU ofrece $10 millones de recompensa por dos hermanos que pertenecen al cártel de Sinaloa

SAN DIEGO (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de dos hermanos identificados como operadores del cártel de Sinaloa en Tijuana.

Alambre de púas en el interior de un muro fronterizo que separa a Tijuana, México, de Estados Unidos, el 4 de junio de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)
Alambre de púas en el interior de un muro fronterizo que separa a Tijuana, México, de Estados Unidos, el 4 de junio de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) AP

La oferta se dio a conocer el mismo día en que las autoridades anunciaron una nueva acusación formal contra René Arzate García, de 42 años, conocido como “La Rana”. En un principio se le acusó de delitos relacionados con drogas en San Diego, pero ahora se le agregaron cargos de asociación delictuosa, narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por la información sobre René Arzate García y su hermano Alfonso Arzate García, de 52 años, conocido como “Aquiles”.

“Como controladores de un nodo crítico de tráfico en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, los hermanos Arzate García se han convertido en componentes clave y esenciales de la estructura de mando y control del cártel”, señaló el Departamento de Estado. “Su control de la plaza de Tijuana le ofrece al cártel de Sinaloa una ventaja táctica para mantener el dominio sobre organizaciones rivales, garantizando que no haya interrupciones en el cruce fronterizo más transitado del hemisferio occidental”.

La frontera de California con México ha sido campo de batalla entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Las recompensas se anunciaron cuatro días después de que el ejército mexicano abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, decapitando a lo que se había convertido en el cártel más poderoso de México. El capo de la droga es, hasta ahora, el mayor trofeo de las autoridades mexicanas para ofrecer al gobierno de Estados Unidos en sus esfuerzos por endurecer la ofensiva contra el narcotráfico. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter