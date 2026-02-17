americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU no pueden volver a detener a Ábrego Garcia, determina jueza

GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no puede volver a detener a Kilmar Ábrego García porque ha expirado el período de detención de 90 días y el gobierno no tiene un plan viable para deportarlo, dictaminó una jueza federal el martes.

Kilmar Ábrego García habla en una concentración antes de acudir a una cita con el Servicio de Inmigración y Aduanas en Baltimore, Maryland, el 12 de diciembre del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)
Kilmar Ábrego García habla en una concentración antes de acudir a una cita con el Servicio de Inmigración y Aduanas en Baltimore, Maryland, el 12 de diciembre del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough) AP

El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto central del debate migratorio después de que el año pasado fuera deportado por error a su país de origen. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a una serie de países africanos propuesta por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno “hizo una amenaza vacía tras otra para expulsarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito”, escribió en su orden del martes la jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland. “Por lo tanto, el Tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buen motivo para creer’ que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible”.

Ábrego García tiene una esposa y un hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró a Estados Unidos de manera ilegal cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. Por error, aun así fue deportado allí el año pasado.

Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump lo trajo de vuelta en junio, pero solo después de conseguir una acusación formal que lo imputa por tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado inocente. Mientras tanto, funcionarios de Trump han afirmado que no puede quedarse en Estados Unidos. En documentos presentados ante el tribunal, los funcionarios señalaron que pretendían deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter