EEUU niega que trató de poner fin a pedido de asilo de familia de niño en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades federales han negado intentar acelerar el fin de las solicitudes de asilo de la familia de un niño de 5 años que fue detenido con su padre durante la represión migratoria que ha sacudido el área de Minneapolis.

Imágenes de Liam Conejo Ramos con un sombrero de conejo y una mochila de Spider-Man rodeado de policías migratorios provocaron amplia indignación.

Danielle Molliver, abogada del niño y su padre, dijo al New York Times que el gobierno estaba intentando acelerar los procedimientos de deportación, calificando las acciones de "extraordinarias" y posiblemente "de represalia".

El gobierno lo negó.

"Estos son procedimientos de expulsión regulares. No están en expulsión acelerada", declaró Tricia McLaughlin, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado, añadiendo "no hay nada de represalia en hacer cumplir las leyes de inmigración del país".

El niño y su padre, Adrian Conejo Arias, quien es originario de Ecuador, fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron llevados a un centro de detención en Dilley, Texas.

Fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota el 1 de febrero.

Vecinos y funcionarios escolares han acusado a las autoridades de inmigración de usar al niño como "cebo" al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre saliera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una "mentira absoluta". Dijo que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

El gobierno dice que el padre del niño ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde Ecuador en diciembre de 2024. La abogada de la familia dijo que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite quedarse en el país.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

