EEUU: Ley de privacidad dificultará censar a universitarios

Las autoridades de la universidad tampoco pueden revelar si los alumnos decidieron o no dar dichos datos.

"En resumen, no podemos proporcionar toda la información solicitada", dijo Leon Hayner, decano asociado de estudiantes en Rollins College, en Winter Park, Florida, que tiene 1.200 estudiantes viviendo en el campus. "No van a obtener los datos de todos. Alguna información simplemente no la podemos revelar”.

Todd Graham, un demógrafo en St. Paul, Minnesota, dijo que está sorprendido de que la Oficina del Censo y el Departamento de Educación no resolvieran el tema desde el último censo nacional en 2010.

El memorando del Departamento de Educación, enviado hace dos semanas, advierte a los administradores de la universidad que, según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, los estudiantes deben proporcionar su consentimiento por escrito antes de que se pueda compartir la información de sus registros, pero se hace una excepción para lo que se llama “información de directorio”.

La información de directorio incluye datos que a menudo se encuentran en los manuales o anuarios de los estudiantes, como nombres, direcciones, números de teléfono, fechas de nacimiento, actividades y fechas de asistencia.

Un representante de la escuela, como un decano de la universidad, puede compartir ese tipo de información si un estudiante no ha completado el cuestionario del censo. Sin embargo, la ley de privacidad prohíbe que el representante de la escuela comparta información sobre el sexo, la raza o el origen hispano de los estudiantes sin previo consentimiento por escrito, y la escuela no puede proporcionar ninguna información sobre los alumnos que han optado por no compartir la información de directorio.

El recuento de 2010 encontró que más de 2,5 millones de estudiantes vivían en dormitorios o casas de fraternidades en los campus.

