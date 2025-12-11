americateve

EEUU jugará contra Senegal el 31 de mayo en amistoso previo al Mundial

FAYETTEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — Estados Unidos enfrentará a Senegal en un encuentro amistoso el 31 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, el penúltimo partido de los estadounidenses antes de su debut en la Copa del Mundo.

El estadounidense Christian Pulisic, del AC Milan, celebra después de anotar durante el juego de fútbol de la Serie A entre Inter de Milán y AC Milan en Milán, Italia, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Spada/LaPresse vía AP) AP

Estados Unidos disputará cuatro fogueos previo al Mundial del cual es coanfitrión con con México y Canadá. Los estadounidenses jugarán contra Bélgica el 28 de marzo y contra Portugal, tres días después, ambos en Atlanta.

Después de enfrentarse a Senegal, el siguiente ensayo de Estados Unidos será contra Alemania el 6 de junio en Chicago.

Los tres rivales europeos del equipo dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino se encuentran dentro de los 10 primeros del actual ranking de la FIFA, con Senegal en el puesto 19. Estados Unidos ocupa la 14ta plaza.

Este será el primer encuentro entre los estadounidenses y Senegal. La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció el jueves el encuentro ante la nación africana.

En el Mundial, Estados Unidos abrirá el Grupo D contra Paraguay, el 12 de junio en Inglewood, California, enfrentará a Australia, siete días después en Seattle y cerrará la fase de grupos de nuevo en Inglewood el 25 de junio contra el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Eslovaquia, Rumania y Kosovo.

Senegal comenzará el Grupo I contra Francia, el 16 de junio y ante Noruega, seis días después, ambos en East Rutherford, Nueva Jersey. Los Leones de Teranga terminarán la primera ronda el 26 de junio en Toronto contra el ganador del repechaje intercontinental entre Bolivia, Irak y Surinam.

