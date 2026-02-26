EEUU: Investigan muerte de refugiado casi ciego que agentes de inmigración abandonaron en cafetería

Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza el 19 de febrero tras su liberación de una cárcel del condado, pero fue puesto en libertad ese mismo día después que las autoridades federales determinaran que no era elegible para la deportación.

Los agentes lo llevaron a una cafetería de la cadena Tim Hortons al norte del centro de Buffalo y lo dejaron allí, según autoridades y defensores. Su familia, que inicialmente esperaba que saliera caminando de la cárcel, comenzó a buscarlo luego que se le informó que lo habían dejado allí y reportó su desaparición.

Shah Alam fue encontrado muerto la noche del martes en el centro de la ciudad, cerca del estadio deportivo donde juegan los Sabres de Buffalo de la NHL. No estaba claro cómo llegó hasta allí desde el Tim Hortons, a varios kilómetros de distancia, ni cuándo murió.

El médico forense del condado determinó que la causa de muerte fue “de naturaleza relacionada con la salud” y descartó la exposición a la intemperie u homicidio, según el Departamento de Policía de Buffalo. Detectives ya investigan los hechos que condujeron a su muerte, que reportada por primera vez por la organización de noticias Investigative Post.

El alcalde de Buffalo, demócrata, atribuyó la muerte al menos en parte a una “negligencia en el cumplimiento del deber” por parte de los agentes federales, al afirmar que no debieron dejarlo solo, a kilómetros de su casa.

“Un hombre vulnerable —casi ciego e incapaz de hablar inglés— fue abandonado en una fría noche de invierno sin que se conozca intento alguno de dejarlo en un lugar seguro y protegido", señaló el alcalde Sean Ryan en un comunicado publicado en internet. "Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fue poco profesional e inhumana”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) defendió sus acciones en un comunicado preparado.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron un traslado de cortesía, que él decidió aceptar, hasta una cafetería, determinada como un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza”, aseveró la CBP en el comunicado. “No mostró señales de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial”.

Durante los días en que Shah Alam estuvo desaparecido, las temperaturas en Buffalo cayeron por debajo del punto de congelación y cayó una ligera nevada.

Shah Alam llegó a Estados Unidos con su esposa y dos de sus hijos en diciembre de 2024 en busca de oportunidades para su familia, dijo Imran Fazal, quien conoce a la familia y fundó la Rohingya Empowerment Community. Anteriormente había trabajado durante muchos años en la construcción en Malasia.

La policía de Buffalo arrestó a Shah Alam hace un año tras un incidente que dejó lesiones leves a dos agentes. Inicialmente fue acusado formalmente de agresión, allanamiento de morada y daños, según el fiscal de distrito del condado Erie, Mike Keane.

Fazal dijo que el arresto fue un malentendido basado en la barrera del idioma y las diferencias culturales, y que Shah Alam se estaba refugiando de la nieve cerca de una casa en ese momento. Shah Alam finalmente se declaró culpable el 9 de febrero de cargos menores por allanamiento y posesión de un arma, y estaba previsto que fuera sentenciado en marzo.

Keane, el fiscal de distrito, dijo que le había ofrecido a Fazal un acuerdo con cargos reducidos “en interés de la justicia”. Uno de los factores en la decisión fue evitar la deportación obligatoria que resulta de una condena por delito grave, indicó.

Fazal añadió que la familia pudo pagar la fianza y fue a la cárcel del condado el jueves esperando que Shah Alam fuera liberado.

“La familia estaba en la sala de espera”, contó Fazal. “Pensaban que simplemente iba a salir”.

Pero como la Patrulla Fronteriza federal había presentado una orden de retención migratoria tras su arresto, la policía del condado Erie siguió el procedimiento estándar e informó a la agencia federal sobre su liberación pendiente. La Patrulla Fronteriza llegó a la cárcel antes que se finalizara la liberación, según un comunicado de la policía del condado.

La familia de Shah Alam lo buscó luego que su abogado fuera notificado sobre el traslado y abandono la noche del jueves en una cafetería Tim Hortons, pero no pudo localizarlo, dijo Fazal.

“No deberían dejarlo en un lugar donde no conoce a nadie”, afirmó Fazal. “No habla inglés”.

Fazal calificó lo ocurrido como “un fracaso total del sistema”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

