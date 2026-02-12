EEUU: Investigadores piden a vecinos videos de vigilancia por desaparición de Nancy Guthrie

Detectives recorren la zona alrededor de la casa de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Ty ONeil) AP

El jueves no estaba claro en qué punto se encontraba la investigación. Nuevas imágenes de vigilancia de una persona enmascarada en el porche de Nancy Guthrie la noche en que desapareció, sumadas a una intensa actividad policial en todo Arizona y a la detención de un hombre, alimentaron la esperanza de que las autoridades estuvieran cerca de un avance importante. Pero luego el hombre fue liberado tras ser interrogado.

Agentes del FBI que llevaban botellas de agua para sobrellevar el calor de 27 grados Celsius (80 Fahrenheit) caminaron el miércoles entre rocas y vegetación desértica en la casa de Guthrie, en el área de Tucson. También se desplegaron por un vecindario a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla) de distancia, tocando puertas y buscando entre cactus, matorrales y peñascos.

“Solo hacían algunas preguntas generales, si había algo, alguna información que pudiéramos aportar sobre el tema de Nancy Guthrie. Querían mirar alrededor de la propiedad y después, cámaras y cosas así”, dijo Ann Adams, vecina de la otra hija de Nancy Guthrie, Annie Guthrie, a The Associated Press el miércoles. Annie Guthrie vive a varios kilómetros de su madre.

“Pidieron específicamente el 31 de enero y la mañana del 1 de febrero, y luego querían saber si habíamos visto algo sospechoso en las cámaras desde entonces”, agregó Adams.

Las autoridades han dicho que a Guthrie, de 84 años, se la llevaron contra su voluntad. Está desaparecida desde el 1 de febrero. Pruebas de ADN mostraron que la sangre hallada en su porche era de ella, y las autoridades señalan que toma varios medicamentos y hay preocupación de que pueda morir sin ellos.

Medios de noticias en Tucson también informaron el miércoles que personas con timbres con cámara Ring en el área recibieron una alerta en la que se indicaba que los investigadores están solicitando grabaciones del 11 de enero entre las 9 de la noche y la medianoche relacionadas con el caso Guthrie. Eso fue casi tres semanas antes de que Guthrie desapareciera.

Ring permite que agencias locales de seguridad pública envíen solicitudes a usuarios de la comunidad que aparecen públicamente en el feed de “Neighbors” (“Vecinos”), según el sitio web de Ring. Los usuarios en un área designada reciben una notificación.

Las estaciones también informaron que durante la búsqueda de los agentes se recuperaron un par de guantes negros que ya se enviaron para análisis de ADN.

Varios cientos de detectives y agentes están ahora asignados a la investigación, que se está ampliando en la zona, informó la policía del condado Pima.

Dos investigadores salieron el miércoles de la casa de la hija, Annie Guthrie, con una bolsa de papel de supermercado y una bolsa blanca de basura. Uno de ellos, aún con guantes protectores azules, también se llevó un montón de correspondencia del buzón al borde de la calle. Se marcharon sin hablar con los reporteros.

Adams, la vecina, dijo que a principios de esta semana estaba paseando a su perro cuando “empezó a ponerse muy movido y luego escuché que estaban buscando; miré calle abajo y los vi avanzando lentamente hacia aquí”.

Un día antes, las autoridades dijeron que habían detenido a un hombre cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, apenas horas después de que el FBI difundió videos de una persona que llevaba una funda de arma, pasamontañas y mochila, y que se acercaba a la casa de Nancy Guthrie. El hombre dijo a medios de comunicación a primera hora del miércoles que fue liberado después de varias horas y que no tenía nada que ver con la desaparición de Guthrie.

Las autoridades no han dicho qué las llevó a detener al hombre el martes, pero confirmaron que fue liberado. La policía del condado indicó que sus agentes y los del FBI también registraron un lugar en Rio Rico, una ciudad al sur de Tucson donde vive el hombre.

En el primer avance significativo del caso, el FBI difundió imágenes y videos en blanco y negro que, según la agencia, muestran “a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”. Pero las imágenes no mostraban qué le ocurrió a Nancy.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que los investigadores pasaron días intentando encontrar imágenes perdidas, corrompidas o inaccesibles.

Aunque las imágenes no muestran el rostro de la persona, los investigadores confían en que alguien sabrá quién estaba en el porche. En las últimas 24 horas entraron más de 4.000 llamadas a la línea telefónica de la policía del condado Pima, informó el departamento el miércoles por la tarde.

La veterana presentadora de NBC Savannah Guthrie y sus dos hermanos han indicado disposición a pagar un rescate. No se sabe si las notas de rescate que exigían dinero con plazos que ya vencieron eran auténticas, o si la familia ha tenido algún contacto con quien se llevó a Guthrie.

Los periodistas de The Associated Press Hallie Golden en Seattle, John Seewer en Toledo, Ohio, y Ed White en Detroit contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

