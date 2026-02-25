americateve

EEUU impone nuevas sanciones a personas y empresas vinculadas a Irán

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump impuso el miércoles otra ronda de sanciones a personas y empresas acusadas de facilitar el programa de misiles balísticos, la producción de drones y las ventas ilícitas de petróleo de Irán, mientras Estados Unidos presiona a Teherán para que llegue a un acuerdo antes de las conversaciones nucleares de esta semana.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla en una entrevista después del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) AP

Las sanciones contra 30 personas, empresas y barcos se producen después de que el presidente Donald Trump concentrara en la región el mayor conjunto de buques de guerra y aeronaves de Estados Unidos en décadas y amenazara con recurrir a la acción militar en un intento de lograr que Irán limite su programa nuclear.

La ronda más reciente de conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos, incluido el enviado Steve Witkoff, y negociadores iraníes a través de Omán, el país mediador, está programada para el jueves en Ginebra.

Las nuevas sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro están dirigidas a una lista de barcos acusados de formar parte de la “flota en la sombra” de Irán, que designa a petroleros deteriorados que contrabandean petróleo para países que enfrentan duras sanciones.

También se apunta a empresas de fabricación de drones, entre ellas Qods Aviation Industries, que ha suministrado drones “a todas las ramas del ejército iraní y a compradores en África y América Latina”, informó el Departamento del Tesoro.

Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que mantengan en Estados Unidos e impiden que compañías y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Sin embargo, tales medidas son principalmente simbólicas porque muchas de esas personas y empresas no tienen fondos en instituciones de Estados Unidos.

“El Tesoro seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán para atacar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo, al que ha priorizado por encima de la vida del pueblo iraní”, manifestó en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump y otros altos funcionarios del gobierno insisten en que no se puede permitir que Irán desarrolle un arma nuclear y aumentaron la presión meses después de los ataques que Estados Unidos realizó en junio contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán ha sostenido desde hace tiempo que su programa nuclear es pacífico. Había enriquecido uranio hasta un 60% de pureza antes del ataque de junio, un corto paso técnico por debajo de los niveles de grado armamentístico del 90%.

“Lo borramos del mapa y quieren empezar de nuevo desde cero. Y en este momento vuelven a perseguir sus siniestras ambiciones”, dijo Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes. “Estamos en negociaciones con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: Nunca tendremos un arma nuclear”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Cubano detenido como presunto sicario de El Mencho tras disturbios y bloqueos en México

Trump eleva a Marco Rubio como figura clave en el Estado de la Unión y lo presenta como su gran carta diplomática

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

