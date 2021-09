EEUU implora a Irán que regrese a negociaciones nucleares

Si no se reanudan las conversaciones, indicó el funcionario, Estados Unidos determinará en algún momento que a Irán ya no le interesan los beneficios que ofrece el acuerdo o que sus avances tecnológicos recientes no pueden ser deshechos por los límites impuestos.

La agencia atómica de la ONU ha dicho que Irán ha violado sistemáticamente el acuerdo desde que el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos en 2018. Washington ha participado indirectamente en las conversaciones en Viena que buscan resucitar el pacto.