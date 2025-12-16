EEUU ganó 64.000 empleos en noviembre pero perdió 105.000 en octubre; tasa de desempleo en 4,6%.

La entrada de la sede del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cerca del Capitolio, en Washington, el 7 de mayo del 2020. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Tanto las cifras de creación de empleo de octubre como de noviembre, publicadas el martes por el Departamento de Trabajo, llegaron tarde debido al cierre del gobierno federal de 43 días.

Las ganancias de empleo en noviembre superaron las 40.000 que los economistas habían pronosticado. Las pérdidas de empleo en octubre fueron causadas por una disminución de 162.000 trabajadores federales, muchos de los cuales renunciaron al final del año fiscal 2025 el 30 de septiembre bajo la purga implementada por el multimillonario Elon Musk.

Las revisiones del Departamento de Trabajo también eliminaron 33.000 empleos de las nóminas de agosto y septiembre.

Las ganancias promedio por hora de los trabajadores aumentaron solo un 0,1% desde octubre, el menor incremento desde agosto de 2023. En comparación con un año antes, el salario aumentó un 3,5%, el más bajo desde mayo de 2021.

Los empleadores del sector salud añadieron más de 46.000 empleos en noviembre, representando más de dos tercios de los 69.000 empleos del sector privado creados el mes pasado. Las empresas de construcción añadieron 28.000 empleos. La manufactura perdió empleos por séptimo mes consecutivo, perdiendo 5.000 en noviembre.

La contratación claramente ha perdido impulso, obstaculizada por la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal implementó en 2022 y 2023 para frenar la inflación.

Las empresas estadounidenses en su mayoría están reteniendo a los empleados que tienen. Pero son reacias a contratar nuevos mientras luchan por evaluar cómo usar la inteligencia artificial y cómo adaptarse a las políticas impredecibles de Trump, especialmente sus impuestos de dos dígitos sobre las importaciones de todo el mundo.

La incertidumbre deja a los buscadores de empleo luchando por encontrar trabajo o incluso conseguir entrevistas. Los responsables de la política de la Reserva Federal están divididos sobre si el mercado laboral necesita el impulso de reducciones de tasas de interés. Sus deliberaciones se ven más difíciles porque los informes oficiales sobre la salud de la economía llegan tarde e incompletos tras un cierre del gobierno de 43 días.

Las revisiones del Departamento de Trabajo en septiembre mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que terminó en marzo. Eso significa que los empleadores añadieron un promedio de solo 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147.000 informados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo ha caído aún más, a un promedio de 35.000 al mes.

La tasa de desempleo, aunque todavía modesta según los estándares históricos, ha aumentado desde que tocó un mínimo de 54 años de 3,4% en abril de 2023.

"La conclusión es que el mercado laboral sigue en una posición relativamente débil, con empleadores mostrando poco apetito por contratar, pero también reacios a despedir", escribió en un análisis Thomas Feltmate, economista senior de TD Economics. "Dicho esto, la demanda laboral se ha enfriado más que la oferta en los últimos meses, lo que está detrás del aumento constante de la tasa de desempleo".

A la incertidumbre se suma el creciente uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden reducir la demanda de trabajadores.

"Hemos visto que muchas de las empresas que apoyamos están estancadas en ese modo de estancamiento: '¿Vamos a contratar o no? ¿Qué podemos automatizar? ¿Con qué necesitamos el toque humano?'", estimó Matt Hobbie, vicepresidente de la firma de personal HealthSkil en Allentown, Pensilvania.

"Estamos en Lehigh Valley, que es un gran centro de transporte en el este de Pensilvania. Hemos visto cierto enfriamiento en los mercados de logística y transporte, específicamente porque hemos visto automatización en esos sectores, robótica", añadió.

Las preocupaciones sobre el mercado laboral fueron suficientes para empujar a la Fed a reducir su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual la semana pasada por tercera vez este año.

Pero tres funcionarios de la Fed se negaron a aceptar la medida, el mayor número de disensiones en seis años. Algunos funcionarios de la Fed se resisten a más recortes mientras la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% del banco central. Dos votaron por mantener la tasa sin cambios. Stephen Miran, nombrado por Trump para la junta de gobierno de la Fed en septiembre, votó por un recorte mayor, en línea con lo que exige el presidente.

El informe del martes muestra que "el mercado laboral sigue débil, pero el ritmo de deterioro probablemente es demasiado lento para impulsar a la (Fed) a flexibilizar nuevamente en enero", escribió Samuel Tombs, economista jefe de Estados Unidos en Pantheon Macroeconomics, en un comentario. La Fed celebrará su próxima reunión de política el 27-28 de enero.

Debido al cierre del gobierno, el Departamento de Trabajo no publicó sus informes de empleo de septiembre, octubre y noviembre a tiempo.

Finalmente publicó el informe de empleo de septiembre el 20 de noviembre, siete semanas tarde. Publicó algunos de los datos de octubre, incluido un conteo de los empleos creados ese mes por empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, junto con el informe de noviembre el martes. Pero no publicó una tasa de desempleo para octubre porque no pudo calcular el número durante el cierre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

