EEUU: Familia en busca de asilo debe tener acceso a abogado

El Departamento de Seguridad Nacional regresó a más de 55.000 personas a través de California y Texas para que esperaran en México en los nueve meses que transcurrieron desde que se implementó la política en enero. El mes pasado, publicó un informe en el que calificó a la política como “una herramienta indispensable para atender la crisis actual en la frontera sur y restaurar la integridad del sistema de inmigración”.

El Departamento de Justicia rechazó comentar sobre el fallo de Sabraw. El juez dijo que la familia debe poder consultar a su abogado antes y durante una entrevista con las autoridades estadounidenses para determinar si México es lo suficientemente seguro para que esperen ahí.

Las demandas que impugnaron la política alegan que a los solicitantes de asilo se les niega un trato justo y los expone a condiciones extremadamente violentas en las ciudades fronterizas de México. Los críticos han señalado casos recientes de solicitantes de asilo que son regresados a México sin una fecha programada para que se presenten en la corte, una cuestión que dijeron podría ser resuelta con un mayor acceso a abogados.

The Associated Press obtuvo información de los abogados que señalaron que Estados Unidos ha enviado a 11 de sus clientes a México con fechas en las cortes que no existen. Una salvadoreña cuyo caso se cerró el 30 de octubre dijo que les comentó a las autoridades que temía vivir en México debido a que había sido secuestrada y prostituida y que, en otra ocasión, fue golpeada brutalmente.

Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazaron comentar sobre casos específicos, pero dijeron el martes que los solicitantes de asilo pueden ser regresados a México mientras un fallo está bajo proceso de apelación y que las fechas son proporcionadas para indicar cuándo deben contactar a las autoridades estadounidenses para tener información sobre sus casos.