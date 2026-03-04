EEUU extiende prohibición de vuelos a Puerto Príncipe por violencia de pandillas

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todos los vuelos en noviembre después de que dispararan contra un vuelo de Spirit Airlines mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe. Una auxiliar de vuelo sufrió heridas leves y otros aviones comerciales que estaban en tierra también fueron alcanzados.

La FAA indicó en un aviso publicado el lunes que extendía la prohibición “debido a riesgos para la seguridad de los vuelos asociados con la inestabilidad en curso”, una medida que aísla aún más a la capital del atribulado país.

La agencia señaló que los pilotos pueden ignorar la prohibición en una emergencia que requiera acción inmediata.

Sunrise Airways, una aerolínea nacional, también suspendió los vuelos hacia y desde Puerto Príncipe a finales de noviembre debido a un tiroteo que alcanzó a un avión, según la embajada estadounidense.

Quienes pueden permitírselo vuelan hacia y desde Puerto Príncipe en helicópteros u otro transporte aéreo privado.

Mientras tanto, muchos haitianos rechazan el transporte terrestre porque bandas fuertemente armadas controlan las principales carreteras de entrada y salida de Puerto Príncipe y son conocidas por, en ocasiones, violar en grupo a mujeres que pasan por allí o abrir fuego al azar contra vehículos.

Las bandas controlan aproximadamente el 90% de la capital de Haití y extensas franjas de terreno en el interior del país. La mayoría de esas bandas son miembros de una coalición conocida como Viv Ansanm, o “Vivir Juntos”, que el gobierno de Estados Unidos ha designado como organización terrorista.

La coalición obligó a cerrar el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe durante casi tres meses el año pasado tras lanzar ataques coordinados contra infraestructura gubernamental.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP