EEUU expresa preocupación porque Perú no supervisará derechos de usuarios en puerto de capital chino

LIMA (AP) — Estados Unidos mostró preocupación el miércoles luego que la justicia de Perú decidió que reguladores locales no podrán supervisar el cumplimiento de los derechos de usuarios de un puerto clave del Pacífico, que acorta la distancia entre Sudamérica y China y cuya propiedad mayoritaria es de una empresa estatal de China.

En un mensaje difundido por sus redes sociales el Departamento de Estado indicó estar “preocupado por últimos reportes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos”.

“Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, se indicó.

COSCO Shipping, una empresa estatal china que es la operadora de puertos, buques y logística más grande del mundo y accionista mayoritaria del puerto, dijo en respuesta a pedidos de comentarios de The Associated Press “existe actualmente una discrepancia respecto de la autoridad que solucione problemas de usuarios, lo que no involucra en lo absoluto aspectos de soberanía".

La empresa china añadió que el puerto de Chancay “es una infraestructura de inversión privada registrada bajo las leyes del Perú con capitales nacionales y extranjeros que está bajo la jurisdicción, soberanía y control de las autoridades peruanas, sujeta a todas las normas del Perú”.

COSCO Shipping comentó que “las autoridades aduaneras, ambientales, policiales, portuarias y marítimas peruanas ejercen presencia y supervisión de las actividades en el Puerto de Chancay”. El puerto —una inversión de más de 1.300 millones de dólares— es el más profundo de Latinoamérica con 17,8 metros que le permite la llegada de los barcos cargueros más grandes del mundo que transportan 18.000 contenedores de 20 pies.

La AP accedió a una copia de la sentencia en primera instancia del Primer Juzgado Constitucional de Lima, emitida el 29 de enero, donde un juez ordena a las autoridades peruanas a abstenerse de ejercer sus “facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción” dentro del puerto de Chancay.

Verónica Zambrano, presidenta de OSITRAN —la agencia peruana encargada de supervisar, sancionar y atender reclamos de usuarios sobre servicios portuarios— adelantó a la radio RPP que apelarán la decisión porque se ha establecido un régimen normativo especial para COSCO Shipping.

“Sería la única empresa que presta servicios al público” que no podría ser supervisada, dijo. Añadió que el puerto de Chancay ha recibido 180 hectáreas de mar peruano para sus operaciones y por ello también tiene que "sujetarse a una serie de reglas".

Zambrano indicó que el puerto de Chancay es de uso público y no es de uso privado como ocurre con otros puertos del Pacífico peruano como el puerto de Pampa Melchorita, perteneciente a un consorcio liderado por la estadounidense Hunt Oil, desde donde ese consorcio exporta gas natural a México; o el puerto de Mina Justa, de un grupo peruano-chileno, que exporta cobre principalmente a China.

La cancillería peruana, tras un pedido de la AP, indicó que no efectuaría comentarios. La AP también solicitó comentarios a la embajada de China en Perú, pero no obtuvo una respuesta al momento.

FUENTE: AP

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

