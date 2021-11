EEUU: Exnovia de autor de explosión exige pago de recompensa

Después del atentado, el director general de Camping World, Marcus Lemonis, ofreció una recompensa de 250.000 dólares y Nashville Convention and Visitors Corp. otra de 34.500 dólares a quien proporcionara información que contribuyera a identificar al responsable.

Nashville Convention and Visitors Corp. entregó 34.500 dólares recaudados a organizaciones policiales, entre ellas el Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville.

El viernes, directivos de la convención señalaron que no habían visto la demanda y no podían hacer declaraciones sobre el asunto, pero el director general Butch Spyridon señaló en mayo a WTVF-TV que se recibieron centenares de avisos y que el FBI agradeció en un documento a la policía pero no identificó a los ciudadanos que proporcionaron información.

"No tengo documentación para decir este fue el que más me ayudó”, señaló Spyridon.

Un portavoz de Marcus Lemonis dijo a WTVF que la recompensa era por información que condujera a la “captura y condena” de la persona responsable. Warner murió en la explosión, así que no fue capturado ni condenado.