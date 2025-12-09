americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU exige a México el agua que debe. Sheinbaum replica que no es posible pagar ahora

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La deuda mexicana de agua de las cuencas fronterizas compartidas entre Estados Unidos y México volvió a ser motivo de amenazas de aranceles por parte de Donald Trump. Pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el martes que aunque su país tiene intención de pagar, no puede hacerlo ahora.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en su primer discurso sobre el estado de la nación en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) AP

Sheinbaum explicó en su conferencia de prensa diaria que este año se entregó mucha más agua de la que se envió en años anteriores, pero argumentó que no se puede pagar todo debido a la sequía, para no poner en riesgo el abastecimiento a los ciudadanos y por un “impedimento físico”: el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo no permite entregar más de la que actualmente se está enviando.

“Se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos”, agregó la mandataria. El tema se tratará en una reunión virtual con autoridades estadounidenses prevista para el martes por la tarde.

Según el tratado de 1944 México está obligado a entregar 430 millones de metros cúbicos (350.000 acres-pie) de agua por año, o aproximadamente 2.150 millones de metros cúbicos (1,75 millones de acres-pie) en cinco años por el este de la frontera común (el río Bravo). Estados Unidos, a cambio, le da a México aún más agua de otras fuentes ubicadas más al oeste (las cuencas del río Colorado y del río Tijuana).

Pero los problemas llegan cuando se cumplen los ciclos quinquenales y hay sequía, como ocurre ahora.

Trump amenazó por primera vez con aranceles por este tema en abril y la víspera dijo que impondría un 5% de aranceles a México porque “sigue violando” el tratado.

“Estados Unidos necesita que México envíe 200.000 acres-pie (unos 246 millones de metros cúbicos) de agua antes del 31 de diciembre, el resto debe llegar pronto después”, indicó en sus redes sociales. "Hasta ahora, México no está respondiendo y eso es injusto para nuestros granjeros estadounidenses".

Desde las primeras tensiones ambos países han llegado a acuerdos puntuales sobre el tema y la presidenta mexicana confió en que en esta ocasión vuelva a haber un entendimiento.

“Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores”, subrayó.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacados del día

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter