EEUU enviará sistema antidrones a Oriente Medio tras éxito en Ucrania, dicen funcionarios

ARCHIVO - Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022. (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo) AP

Aunque Estados Unidos ha utilizado con éxito los sistemas de misiles Patriot y THAAD para derribar misiles iraníes, actualmente hay un número limitado de defensas antidrones eficaces en Oriente Medio, según un funcionario de defensa estadounidense, uno de los dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

La respuesta de Estados Unidos para contrarrestar los drones Shahed de Irán ha sido “decepcionante”, señaló el otro funcionario estadounidense, en particular porque los drones lanzados por Irán son una versión mucho más básica del mismo dron que Rusia está refinando y actualizando de manera continua en su guerra en Ucrania.

El intento de reforzar las capacidades antidrones de Estados Unidos en Oriente Medio subraya la preocupación por la planificación ante la represalia iraní en toda la región tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Países del golfo Pérsico se han quejado de que no se les dio tiempo suficiente para prepararse para el torrente de drones y misiles iraníes que bombardearon su territorio.

El sistema que se envía, conocido como Merops, hace volar drones contra drones. Es lo bastante pequeño como para caber en la parte trasera de una camioneta pickup de tamaño mediano, puede identificar drones y acercarse a ellos, y utiliza inteligencia artificial para navegar cuando las comunicaciones satelitales y electrónicas son interferidas.

Los drones son difíciles de localizar con precisión en sistemas de radar calibrados para detectar misiles de alta velocidad, y pueden confundirse con aves o aviones. El sistema Merops está diseñado para detectarlos y derribarlos. El sistema también es más barato que disparar un misil que cuesta cientos de miles de dólares contra un dron que cuesta menos de 50.000 dólares.

El principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante Jim Himes, manifestó esta semana que “somos bastante buenos derribando misiles. Lo que es mucho más problemático para nosotros es el enorme inventario de drones iraníes, que son difíciles de detectar y difíciles de derribar”.

Himes indicó que los ataques con drones plantean un “problema matemático”, en el sentido de que Estados Unidos no puede seguir dependiendo de interceptores militares costosos, como los sistemas Patriot, para derribar los drones iraníes, los cuales son fabricados rápidamente y a bajo costo.

“Es muy, muy caro derribar un dron barato”, comentó. “Un misil gigante persiguiendo un dron diminuto de mala calidad”.

El sistema Merops fue desplegado en Polonia y Rumania en noviembre, después de que drones de ataque rusos ingresaran repetidamente en el espacio aéreo de la OTAN. El funcionario de defensa estadounidense afirma que Estados Unidos ha aprendido lecciones del despliegue de ese y otros sistemas similares en Ucrania.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el jueves que Estados Unidos pidió ayuda a su país para combatir los drones Shahed de Irán, que Rusia ha utilizado en enormes cantidades en Ucrania. Zelenskyy no especificó el tipo de asistencia que Ucrania proporcionaría, pero el funcionario de defensa estadounidense señaló que el sistema Merops forma parte de ello.

Al ser cuestionado sobre los comentarios de Zelenskyy, Trump dijo a Reuters el jueves: “Desde luego, aceptaré, ya sabes, cualquier ayuda de cualquier país”.

En Oriente Medio, el Merops será desplegado en diversas ubicaciones, incluidas algunas donde no hay fuerzas armadas de Estados Unidos, indicó el funcionario de defensa. La mayoría de los sistemas serán enviados directamente por Perennial Autonomy —el fabricante respaldado por el exdirector general de Google, Eric Schmidt— y no afectarán las defensas en Europa, agregó el funcionario.

Perennial Autonomy no respondió de momento a preguntas sobre el uso de Merops en Oriente Medio.

Funcionarios del Pentágono reconocieron esta semana, en sesiones informativas a puerta cerrada con legisladores, que están teniendo dificultades para detener oleadas de drones lanzados por Irán, lo que deja vulnerables algunos objetivos de Estados Unidos en la región del Golfo.

“Esto no significa que podamos detenerlo todo, pero nos aseguramos de que se estableciera la máxima defensa posible y la máxima protección posible de la fuerza antes de pasar a la ofensiva”, dijo esta semana el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ante periodistas.

Michael Robbins, presidente y director general de AUVSI, un grupo de la industria de drones, afirmó que las lecciones de Oriente Medio y Ucrania muestran que Estados Unidos debe acelerar el despliegue de tecnologías sofisticadas contra drones, para que “nuestras fuerzas puedan defender bases y poblaciones sin gastar un millón de dólares para detener una amenaza de 50.000 dólares”.

___

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro, Didi Tang, David Klepper, Michelle L. Price, Ben Finley y Seung Min Kim contribuyeron a este despacho desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP