EEUU dice que ahora entra a 2da fase de plan para Gaza, que involucra desarme de Hamás

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos afirma que está avanzando hacia la siguiente fase del alto al fuego para, Gaza que implica desarmar a Hamás, reconstruir y gobernar diariamente.

El enviado estadounidense Steve Witkoff da un discurso en el Palacio de los Elíseos en París, el 6 de enero del 2026. (Ludovic Marin, Pool photo via AP)
El enviado de Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo estaba entrando en una fase centrada en desmilitarizar Gaza, establecer un gobierno tecnocrático y la reconstrucción.

Witkoff no ofreció detalles el miércoles sobre la nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza.

La Casa Blanca tampoco ofreció detalles. Witkoff expresó que Estados Unidos espera que Hamás devuelva de inmediato al último rehén fallecido como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

