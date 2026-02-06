americateve

EEUU detiene a implicado en ataque a su consulado en Libia en 2012

WASHINGTON (AP) — Un participante en el ataque de 2012 al complejo estadounidense en Bengasi, Libia ha sido detenido y será procesado por sus muertes, afirmó el viernes la secretaria de Justicia Pam Bondi.

La escena después del ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi, Libia, el 12 de septiembre del 2012. (AP foto/Ibrahim Alaguri)
Guardias libios protegen uno de los edificios quemados del consulado estadounidense el 14 de septiembre del 2012, durante una visita del presidente libio Mohammed el-Megarif (no en la foto), en Bengasi, Libia. (AP foto/Mohammad Hannon)
Zubayr Al-Bakoush, acusado por el ataque que mató a cuatro estadounidenses, aterrizó en la Base Conjunta Andrews en Maryland a las 3 a.m., indicó Bondi en conferencia de prensa.

“Nunca hemos dejado de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación”, expresó Bondi.

La fiscal federal Jeanine Pirro señaló que una acusación de ocho cargos imputaba a Al-Bakoush por crímenes que incluían los asesinatos del embajador Chris Stevens y del empleado del Departamento de Estado Sean Smith. No estaba claro si Al-Bakoush tenía un abogado que lo representara.

El ataque de 2012 surgió inmediatamente como un tema político divisivo, ya que los republicanos criticaron al presidente Barack Obama y a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton sobre la seguridad en la instalación y la narrativa de la administración sobre quién era responsable y por qué.

Un informe final de un panel del Congreso liderado por republicanos culpó a la administración Obama por deficiencias de seguridad y una respuesta lenta a los ataques. Sin embargo, el informe no encontró irregularidades por parte de Clinton.

Clinton desestimó el informe como simple repetición de investigaciones anteriores, diciendo que era “hora de pasar la página”. Otros demócratas denunciaron el informe como pura teoría de conspiración.

La noche del 11 de septiembre de 2012, al menos 20 militantes armados con AK-47 y lanzagranadas irrumpieron en la puerta del complejo consular y prendieron fuego a los edificios.

El incendio provocó la muerte de Stevens y Smith. Otros miembros del personal del Departamento de Estado escaparon a una instalación cercana conocida como el anexo.

Un gran grupo se reunió para un ataque al anexo. Ese ataque, que incluyó un bombardeo de mortero de precisión, resultó en la muerte de los guardias de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.

Un militante libio sospechoso de ser el cerebro de los ataques, Ahmed Abu Khattala, fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos en 2014 y fue llevado a Washington para ser procesado. Fue condenado y está cumpliendo una sentencia de prisión. Sus abogados argumentaron que las pruebas eran inconclusas y que fue señalado por sus creencias musulmanas ultraconservadoras.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

