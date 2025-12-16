EEUU designa al cártel colombiano Clan del Golfo como una organización terrorista

Compartir en:









Actualmente el gobierno del colombiano Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista del país, sostiene conversaciones con el Clan del Golfo con miras a una negociación jurídica para su desmantelamiento. Las conversaciones han avanzado desde septiembre en Qatar, donde las partes acordaron establecer zonas especiales para ubicar a los integrantes de ese grupo ilegal en busca de su eventual desmovilización.

El Departamento de Estado estadounidense argumentó que el Clan del Golfo es una “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros” cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de drogas.

“El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles en Colombia”, agregó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado de prensa.

El Clan del Golfo es el mayor cártel activo de Colombia con presencia en más de una tercera parte del país, según la estatal Defensoría del Pueblo. Las autoridades estiman que está integrado por entre 6.000 y 9.000 armados.

Se trata de un grupo con herencia paramilitar en Colombia, dado que parte sus integrantes provienen de los temidos grupos contrainsurgentes que se desmovilizaron en 2005. Al rearmarse se bautizaron como Los Urabeños, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y luego Clan del Golfo.

El Clan del Golfo era comandado por Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, quien fue el narco más buscado del país hasta su captura en 2022 y posterior extradición a Estados Unidos, donde se declaró culpable y admitió que lideró el cártel.

FUENTE: AP