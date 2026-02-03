EEUU derriba dron iraní que se acercó a portaaviones, dice el ejército

Compartir en:









En un comunicado enviado por correo electrónico, el comando manifestó que el dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”.

El ejército de Estados Unidos señaló que el derribo ocurrió horas después de otro incidente en el que fuerzas iraníes hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP