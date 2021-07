EEUU denunció que Maduro apoya a grupos que reclutan niños para trata sexual

Debilidad institucional

Se destaca además que la legislación venezolana no criminaliza todas las formas de trata. “La ley venezolana no tipificó como delito la trata de hombres y niños cuando los perpetradores no formaban parte de una organización delictiva organizada“, advierte el reporte.

“Años de corrupción, incompetencia y abuso debilitaron la capacidad del régimen de Maduro para gobernar y vaciaron instituciones legítimas, fomentando un ambiente permisivo para que los grupos armados no estatales operaran con impunidad“, señala el informe.