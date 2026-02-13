americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU completa traslado de detenidos acusados de ser miembros del EI, de Siria a Irak

BEIRUT (AP) — El ejército de Estados Unidos completó el traslado de miles de detenidos del grupo Estado Islámico desde Siria a Irak para su juicio, informó el viernes el Comando Central de Estados Unidos.

Un detenido acusado de ser miembro del grupo Estado Islámico en la Prisión Central de Al-Karkh en Bagdad, Irak, el 12 de febrero del 2026. (AP foto/Hadi Mizban)
Un detenido acusado de ser miembro del grupo Estado Islámico en la Prisión Central de Al-Karkh en Bagdad, Irak, el 12 de febrero del 2026. (AP foto/Hadi Mizban) AP

CENTCOM indicó que el traslado, que comenzó el 21 de enero, implicó que las fuerzas de Estados Unidos transportaran a más de 5.700 hombres desde centros de detención en Siria hasta la custodia iraquí.

Fueron trasladados a Irak a petición de Bagdad, una medida que fue bien recibida por la coalición liderada por Estados Unidos, que durante años combatió al EI.

“Agradecemos el liderazgo de Irak y el reconocimiento de que trasladar a los detenidos es esencial para la seguridad regional”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM.

Durante las últimas tres semanas, el ejército de Estados Unidos escoltó a los detenidos, de 60 nacionalidades distintas, desde prisiones en el noreste de Siria administradas por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos, hasta Bagdad.

Los traslados han ayudado a calmar los temores de que los recientes combates en Siria entre fuerzas gubernamentales y las FDS permitieran que los prisioneros del EI escaparan de los campamentos de detención y se unieran a células clandestinas de milicianos que aún están llevando a cabo ataques tanto en Irak como en Siria.

Irak busca llevar a juicio a algunos de los miles de detenidos del EI que estuvieron retenidos durante años en Siria sin cargos ni acceso al sistema judicial.

Cuando el EI declaró un califato —un territorio autoproclamado bajo una forma tradicional de gobierno islámico— en amplias zonas de Siria e Irak que el grupo miliciano tomó en 2014, atrajo a extremistas de todo el mundo.

Desde el califato, los extremistas planearon ataques en todo el mundo que dejaron cientos de muertos, desde Europa hasta países árabes y Asia.

“La ejecución exitosa de esta operación de traslado ordenada y segura ayudará a prevenir un resurgimiento del Estado Islámico en Siria”, indicó el mayor general del Ejército de Estados Unidos Kevin Lambert, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada – Operación Resolución Inherente, que encabezó la planificación, coordinación y ejecución de la misión.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter