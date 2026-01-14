EEUU autoriza ventas de chips de Nvidia a China, con condiciones

El fundador y CEO de Nvidia CEO Jensen Huang en un evento tecnológico en Las Vegas el 5 de enero del 2026. (AP foto/John Locher) AP

Nvidia debe asegurarse de que haya un suministro adecuado en Estados Unidos, y los chips H200 deben someterse a una revisión de terceros antes de ser exportados a China, según las nuevas reglas establecidas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Sin embargo, las nuevas reglas reducen el umbral para las exportaciones.

China no podrá usar los chips con fines militares y no se le permitirá importar más del 50% de los chips vendidos a clientes en Estados Unidos.

"Aplaudimos la decisión del presidente Trump de permitir que la industria estadounidense de chips compita para apoyar empleos bien remunerados y la manufactura en Estados Unidos", declaró Nvidia en un comunicado preparado el miércoles para The Associated Press.

"Ofrecer el H200 a clientes comerciales aprobados, verificados por el Departamento de Comercio, logra un equilibrio reflexivo que es excelente para Estados Unidos", agregó.

Las nuevas reglas del Departamento de Comercio llegan poco más de un mes después de que el presidente Donald Trump dijera que permitiría a Nvidia vender el H200 a "clientes aprobados" en China.

El H200 no es el producto más avanzado de Nvidia. Esos chips, llamados Blackwell y el próximo Rubin, no formaban parte de los chips aprobados para exportación.

Un grupo de senadores demócratas ha objetado las ventas en China, argumentando que los chips podrían ayudar al ejército chino, permitir a China llevar a cabo ciberataques más efectivos contra Estados Unidos y fortalecer el sector económico y manufacturero de China.

La aprobación de las licencias para vender los chips H200 de Nvidia refleja el creciente poder y la estrecha relación que el fundador y CEO de la compañía, Jensen Huang, disfruta con el mandatario. Sin embargo, ha habido preocupaciones de que China encuentre formas de usar los chips para desarrollar sus propios productos de IA de maneras que podrían representar riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, una preocupación principal de la administración Biden que había buscado limitar las exportaciones.

En agosto, Nvidia y AMD acordaron compartir el 15% de sus ingresos por ventas de chips a China con el gobierno de Estados Unidos, como parte de un acuerdo para asegurar licencias de exportación para los semiconductores.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP