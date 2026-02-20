americateve

EEUU ataca otro presunto bote con drogas en el Pacífico oriental; hay 3 muertos

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos ejecutó otro ataque mortal contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el océano Pacífico oriental, informaron las fuerzas armadas el viernes.

Vista del Pentágono el 20 de septiembre de 2025, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)
Vista del Pentágono el 20 de septiembre de 2025, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon, archivo) AP

El Comando Sur estadounidense señaló en redes sociales que el bote “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, y añadió que murieron tres personas. Un video enlazado a la publicación muestra una embarcación que flota en el agua antes de estallar en llamas.

Con la nueva ofensiva, el número de muertos por los ataques del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes aumentó a por lo menos 148 personas, en al menos 43 ataques realizados desde septiembre en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques, diciendo que son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de que ha matado a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad en general de los ataques, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse hacia Estados Unidos por tierra desde México, donde es producido con sustancias químicas importadas de China e India.

Los ataques contra embarcaciones también suscitaron duras críticas tras darse a conocer que las fuerzas armadas mataron a sobrevivientes del primer ataque contra una embarcación, efectuando un segundo ataque contra ellos. El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos sostuvieron que fue legal y necesario, mientras que legisladores demócratas y expertos jurídicos denunciaron que las muertes fueron un asesinato, si no es que un crimen de guerra.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

