EEUU ataca otra presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que llevaron a cabo otro ataque mortal contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental.

El presidente Donald Trump habla sobre la farmacia en línea TrumpRx en el Auditorio del Patio Sur del edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower, en el campus de la Casa Blanca, el jueves 5 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El Comando Sur estadounidense indicó en redes sociales que el bote "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico". Señaló que en el ataque murieron dos personas. Un video vinculado a la publicación muestra una embarcación desplazándose sobre el agua antes de explotar en llamas.

El ataque fue anunciado tan sólo unas horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declarara que "algunos de los principales narcotraficantes de cárteles" en la región "han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe". Sin embargo, Hegseth no proporcionó detalles ni datos que respaldaran esta afirmación, hecha en una publicación en su cuenta personal en redes sociales.

Ni el Comando Sur de Estados Unidos ni el Pentágono respondieron a preguntas de seguimiento sobre la afirmación de Hegseth.

La acometida del jueves eleva a 128 el número de muertos por los ataques del gobierno de Trump a presuntas embarcaciones de drogas. La semana pasada, las fuerzas armadas indicaron que esa cifra era de hasta 126 personas, con la inclusión de los que se presume muertos tras perderse en el mar. Esa cifra incluía a 116 individuos que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según el Comando Sur estadounidense. Se cree que otras diez personas están muertas porque los equipos de rescate no las localizaron después de un ataque.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques, diciendo que son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a "narcoterroristas".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

