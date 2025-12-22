americateve

EEUU ataca otra presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que ejecutaron otro ataque contra una embarcación que, según señalaron, contrabandeaba drogas en el océano Pacífico oriental. Una persona murió.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, alza un brazo al hablar mientras lo escucha el presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago, el lunes 22 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)
En una publicación en redes sociales, el Comando Sur estadounidense señaló: "La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico". No proporcionó evidencia de que el bote efectuara tráfico de drogas.

Un video publicado por el Comando Sur muestra agua que salpica cerca de un costado de la embarcación. Después de un segundo ataque, la parte trasera del bote se incendia. La embarcación se ve envuelta por más agua que salpica y el fuego crece. En el último segundo del video, se le puede ver a la deriva con una gran mancha de fuego a su lado.

Videos anteriores de ataques a botes por parte de Estados Unidos mostraron embarcaciones que estallan repentinamente, lo que deja entrever que fueron alcanzadas por misiles. Algunos de estos videos incluso mostraban proyectiles similares a cohetes que descendían sobre los botes.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado que el objetivo de los ataques es detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos e incrementar la presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

Al menos 105 personas han muerto en 29 ataques conocidos desde septiembre. Dichos ataques han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que el gobierno ha ofrecido escasas pruebas de que sus blancos realmente son narcotraficantes, y alegan que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado sus labores para interceptar petroleros en el mar Caribe, parte de la creciente campaña de Washington contra Maduro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

