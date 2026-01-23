EEUU ataca lancha en el Pacífico que supuestamente llevaba drogas; mata a 2 personas

Compartir en:









El Comando Sur de Estados Unidos alegó en redes sociales que el barco estaba "involucrado en operaciones de narcotráfico" y que el ataque resultó en la muerte de dos personas y dejó un sobreviviente. Afirmó que notificó a la Guardia Costera para que lanzara operaciones de búsqueda y rescate para esa persona.

Un video que acompaña la publicación muestra un bote moviéndose por el agua antes de explotar en llamas. Desde que realizó una incursión para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, el ejército de Estados Unidos se había centrado en incautar buques petroleros con conexiones a Venezuela.

Los últimos ataques estadounidenses contra lanchas se habían realizado a finales de diciembre, cuando el ejército afirmó que atacó cinco botes dos días y mató a un total de ocho personas, mientras que otras se lanzaron por la borda. Días después, la Guardia Costera suspendió su búsqueda. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP