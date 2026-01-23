americateve

EEUU ataca lancha en el Pacífico que supuestamente llevaba drogas; mata a 2 personas

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos dijo el viernes que atacó una embarcación que supuestamente era usada para traficar drogas en el océano Pacífico, el primer ataque de este tipo que se sabe que realiza desde que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

El Comando Sur de Estados Unidos alegó en redes sociales que el barco estaba "involucrado en operaciones de narcotráfico" y que el ataque resultó en la muerte de dos personas y dejó un sobreviviente. Afirmó que notificó a la Guardia Costera para que lanzara operaciones de búsqueda y rescate para esa persona.

Un video que acompaña la publicación muestra un bote moviéndose por el agua antes de explotar en llamas. Desde que realizó una incursión para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, el ejército de Estados Unidos se había centrado en incautar buques petroleros con conexiones a Venezuela.

Los últimos ataques estadounidenses contra lanchas se habían realizado a finales de diciembre, cuando el ejército afirmó que atacó cinco botes dos días y mató a un total de ocho personas, mientras que otras se lanzaron por la borda. Días después, la Guardia Costera suspendió su búsqueda. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

