EEUU ataca blancos del Estado Islámico en Siria

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos efectuó varios ataques contra blancos del grupo Estado Islámico en Siria, reportaron el sábado las fuerzas armadas del país norteamericano, en represalia por la emboscada de diciembre en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses.

ARCHIVO - El puesto militar de Al-Tanf el 22 de octubre de 2018, en el sur de Siria. (AP Foto/Lolita Baldor, archivo)
ARCHIVO - El puesto militar de Al-Tanf el 22 de octubre de 2018, en el sur de Siria. (AP Foto/Lolita Baldor, archivo) AP

El Comando Central de Estados Unidos señaló en un comunicado que aeronaves estadounidenses realizaron 10 ataques contra más de 30 objetivos del EI entre el 3 de febrero y el jueves, alcanzando instalaciones de almacenamiento de armas y otra infraestructura.

Al menos 50 miembros del EI han muerto o han sido capturados, mientras que más de 100 blancos del EI han sido atacados desde que Washington inició sus ataques tras la emboscada del 13 de diciembre, según el Comando Central. En ese ataque murieron el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y Ayad Mansoor Sakat, el intérprete civil.

Por su parte, el Ministerio de Defensa sirio indicó el jueves que las fuerzas gubernamentales tomaron el control de una base en el este del país que durante años fue operada por fuerzas estadounidenses como parte de la lucha contra el Estado Islámico. La base de Al-Tanf desempeñó un papel destacado después de que el EI declarara un califato en amplias zonas de Siria e Irak en 2014.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos completaron el viernes el traslado de miles de detenidos del EI desde Siria a Irak, donde se prevé que sean juzgados. Los prisioneros fueron enviados a Irak a solicitud de Bagdad, en una medida celebrada por la coalición que durante años combatió al EI, la cual es encabezada por Washington.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

