EEUU aprueba extraditar al expresidente Toledo a Perú

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Biden regresa a la era Trump y denegará el asilo a los inmigrantes que no pidan asilo en un 3re país por la que hayan pasado

El 6 de marzo hay una audiencia, fijada con anterioridad a la decisión del departamento de Estado, y no se sabe si Toledo se entregaría antes de esa fecha. No está claro si Toledo se entregará o si será detenido, ni cuándo podría ser enviado a su país.

En el documento de tres páginas que aparece en el expediente en línea del caso judicial, los fiscales dijeron que el gobierno presentará una moción ante la corte para que se revoque la prisión domiciliaria de Toledo y se ordene que permanezca en prisión con el objetivo de que sea entregado a las autoridades de Perú.

La defensa de Toledo ha expresado su intención de renovar su pedido para permanecer en Estados Unidos, pero los fiscales dijeron que seguirán oponiéndose ya que el secretario de Estado ya aprobó la extradición.

Toledo vive en California y ha alegado que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque la nación sudamericana no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con los cargos específicos, como requiere el tratado. Asegura que no hay razones para creer que haya cometido los presuntos delitos.

FUENTE: Associated Press