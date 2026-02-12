americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU anuncia fin de redadas migratorias en Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) — La ofensiva contra la inmigración en Minnesota que derivó en detenciones masivas, protestas y dos muertes está llegando a su fin, afirmó el jueves el zar fronterizo Tom Homan.

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 12 de febrero del 2026. (AP foto/Scott McFetridge)
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 12 de febrero del 2026. (AP foto/Scott McFetridge) AP

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes”, manifestó Homan en una conferencia de prensa.

“He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación de refuerzo concluya”, continuó.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puso en marcha la Operación Metro Surge el 1 de diciembre.

Las autoridades federales señalan que las redadas, centradas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, han llevado al arresto de más de 4.000 personas. Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como “peligrosos extranjeros ilegales criminales”, también han sido detenidas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos.

El gobernador demócrata Tim Walz dijo el martes que esperaba que la Operación Metro Surge terminara en “días, no semanas y meses”, con base en sus conversaciones con altos funcionarios del gobierno de Trump. Comentó a los periodistas que habló esta semana tanto con Homan como con la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también indicó que tuvo una “reunión positiva” con Homan el lunes y que conversaron sobre la posibilidad de una retirada adicional de agentes federales.

Homan asumió el control de la operación en Minnesota a finales de enero, después de dos muertes a manos de agentes federales de inmigración y en medio de un creciente rechazo político y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

“Estamos muy en modo de confiar pero verificar”, expresó Walz, y añadió que esperaba escuchar más del gobierno “en el próximo día o algo así” sobre el futuro de lo que, según dijo, ha sido una “ocupación” y una “campaña de represalias” contra el estado.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones del gobernador.

Walz dijo que no tenía motivos para no creer la afirmación de Homan de la semana pasada de que 700 agentes federales abandonarían Minnesota de inmediato, pero el gobernador agregó que eso aún dejaba a 2.300 en las calles de Minnesota. En ese momento, Homan citó un “aumento de la colaboración” con las fuerzas locales que hizo innecesaria la presencia de tantos agentes federales incluida la ayuda de cárceles que retienen a inmigrantes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter