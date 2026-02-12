EEUU anuncia fin de redadas migratorias en Minnesota

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 12 de febrero del 2026. (AP foto/Scott McFetridge) AP

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes”, manifestó Homan en una conferencia de prensa.

“He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación de refuerzo concluya”, continuó.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puso en marcha la Operación Metro Surge el 1 de diciembre.

Las autoridades federales señalan que las redadas, centradas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, han llevado al arresto de más de 4.000 personas. Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como “peligrosos extranjeros ilegales criminales”, también han sido detenidas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos.

El gobernador demócrata Tim Walz dijo el martes que esperaba que la Operación Metro Surge terminara en “días, no semanas y meses”, con base en sus conversaciones con altos funcionarios del gobierno de Trump. Comentó a los periodistas que habló esta semana tanto con Homan como con la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también indicó que tuvo una “reunión positiva” con Homan el lunes y que conversaron sobre la posibilidad de una retirada adicional de agentes federales.

Homan asumió el control de la operación en Minnesota a finales de enero, después de dos muertes a manos de agentes federales de inmigración y en medio de un creciente rechazo político y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

“Estamos muy en modo de confiar pero verificar”, expresó Walz, y añadió que esperaba escuchar más del gobierno “en el próximo día o algo así” sobre el futuro de lo que, según dijo, ha sido una “ocupación” y una “campaña de represalias” contra el estado.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones del gobernador.

Walz dijo que no tenía motivos para no creer la afirmación de Homan de la semana pasada de que 700 agentes federales abandonarían Minnesota de inmediato, pero el gobernador agregó que eso aún dejaba a 2.300 en las calles de Minnesota. En ese momento, Homan citó un “aumento de la colaboración” con las fuerzas locales que hizo innecesaria la presencia de tantos agentes federales incluida la ayuda de cárceles que retienen a inmigrantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

