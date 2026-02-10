americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU ampliará revocación de pasaportes a padres con deudas de manutención infantil

WASHINGTON (AP) — Los padres que deban una cantidad significativa de manutención infantil podrían quedarse sin pasaporte, ya que el gobierno de Estados Unidos endurecerá una norma de hace 30 años que le permite revocar pasaportes estadounidenses hasta que se realicen los pagos, dijeron tres funcionarios federales a The Associated Press.

Aunque la revocación de pasaportes por deudas de manutención infantil por más de 2.500 dólares está vigente por ley desde 1996, el Departamento de Estado solo actuaba cuando alguien solicitaba renovar su documento de viaje o buscaba otros servicios consulares. En otras palabras, dependía de que la persona se acercara al departamento por algún requisito.

Sin embargo, ahora el departamento comenzará a revocar pasaportes por iniciativa propia basándose en datos que le comparta el Departamento de Salud, dijeron funcionarios al tanto del plan, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque el cambio aún no se anuncia públicamente.

El número de personas que podrían verse afectadas no estaba claro de momento, pero podrían ser miles. Debido al posible gran universo de deudores con pasaporte, el Departamento de Estado realizará el cambio en etapas, dijeron los funcionarios.

El primer grupo serán aquellos que deban más de 100.000 dólares en manutención infantil, dijeron los funcionarios. Uno de los funcionarios dijo que menos de 500 personas están en ese rango y podrían evitar que se les revoque el pasaporte si entran en un plan de pago con el Departamento de Salud después de ser notificados de la posible revocación.

El funcionario no pudo decir cuándo entrarían en vigor más cambios o cuántas personas podrían perder sus pasaportes.

Desde que el Programa de Denegación de Pasaportes comenzó con la aprobación en 1996 de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo, la iniciativa ha recaudado casi 621 millones de dólares en pagos de manutención infantil atrasados, incluidos nueve cobros de más de 300.000 dólares, según la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El Departamento de Salud no respondió a preguntas sobre cuántas personas están en mora y en su lugar refirió a la AP al Departamento de Estado, pero este no ha comentado al respecto.

_____

Ali Swenson contribuyó a este informe.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air France reestructura vuelos a Cuba por escasez crítica de combustible y agrava el aislamiento aéreo de la isla

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter