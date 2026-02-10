EEUU ampliará revocación de pasaportes a padres con deudas de manutención infantil

Compartir en:









Aunque la revocación de pasaportes por deudas de manutención infantil por más de 2.500 dólares está vigente por ley desde 1996, el Departamento de Estado solo actuaba cuando alguien solicitaba renovar su documento de viaje o buscaba otros servicios consulares. En otras palabras, dependía de que la persona se acercara al departamento por algún requisito.

Sin embargo, ahora el departamento comenzará a revocar pasaportes por iniciativa propia basándose en datos que le comparta el Departamento de Salud, dijeron funcionarios al tanto del plan, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque el cambio aún no se anuncia públicamente.

El número de personas que podrían verse afectadas no estaba claro de momento, pero podrían ser miles. Debido al posible gran universo de deudores con pasaporte, el Departamento de Estado realizará el cambio en etapas, dijeron los funcionarios.

El primer grupo serán aquellos que deban más de 100.000 dólares en manutención infantil, dijeron los funcionarios. Uno de los funcionarios dijo que menos de 500 personas están en ese rango y podrían evitar que se les revoque el pasaporte si entran en un plan de pago con el Departamento de Salud después de ser notificados de la posible revocación.

El funcionario no pudo decir cuándo entrarían en vigor más cambios o cuántas personas podrían perder sus pasaportes.

Desde que el Programa de Denegación de Pasaportes comenzó con la aprobación en 1996 de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo, la iniciativa ha recaudado casi 621 millones de dólares en pagos de manutención infantil atrasados, incluidos nueve cobros de más de 300.000 dólares, según la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El Departamento de Salud no respondió a preguntas sobre cuántas personas están en mora y en su lugar refirió a la AP al Departamento de Estado, pero este no ha comentado al respecto. _____ Ali Swenson contribuyó a este informe.