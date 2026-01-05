americateve

EEUU amplía lista de países cuyos ciudadanos deben pagar hasta 15.000 dólares en fianza para visas

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump añadió siete países, incluyendo cinco de África, a la lista de naciones cuyos titulares de pasaportes deben depositar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar el ingreso a Estados Unidos.

ARCHIVO - El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, el 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
ARCHIVO - El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, el 19 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) AP

Trece países, todos menos dos de ellos en África, están ahora en la lista, lo que hace que el proceso de obtener una visa para Estados Unidos sea inasequible para muchos.

El Departamento de Estado estadounidense añadió discretamente la semana pasada a Bután, Botsuana, la República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán a la lista. Estas designaciones entraron en vigor el 1 de enero, según un aviso publicado en el sitio web travel.state.gov.

Es el último esfuerzo del gobierno de Trump para endurecer los requisitos de entrada a Estados Unidos, incluyendo la exigencia de que los ciudadanos de todos los países que requieren visas se sometan a entrevistas en persona y revelen años de historiales en redes sociales, así como detalles de sus viajes previos y de la condiciones de vida, tanto de ellos como de sus familias.

Las autoridades estadounidenses han defendido las fianzas, que pueden variar de 5.000 a 15.000 dólares, argumentando que son efectivas para asegurar que los ciudadanos de los países incluidos no excedan la duración de sus visas.

El pago de la fianza no garantiza que se otorgue una visa, pero el monto será reembolsado si la visa es denegada o cuando un titular de visa demuestre que ha cumplido con los términos de la visa.

Los nuevos países cubiertos por el requisito se unen a Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Gambia, Malaui y Zambia, que fueron incluidos en la lista en agosto y octubre del año pasado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

