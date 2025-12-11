americateve

EEUU amenaza con cortar ayuda a Sudán del Sur por su trato a grupos humanitarios

YUBA, Sudán del Sur (AP) — Estados Unidos advirtió el jueves que podría reducir la ayuda exterior a Sudán del Sur, acusando al gobierno de imponer tarifas exorbitantes a los grupos humanitarios y de obstruir sus operaciones.

En un comunicado contundente, emitido por la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado, Estados Unidos afirmó que estas acciones eran "violaciones de las obligaciones internacionales de Sudán del Sur" y amenazó con revisar la asistencia exterior a Sudán del Sur y potencialmente realizar "reducciones significativas".

Estados Unidos es uno de los mayores donantes de ayuda exterior para Sudán del Sur, donde décadas de conflicto y la falta de un gobierno estable han afectado la prestación de servicios básicos como nutrición, educación y atención médica.

Más del 70% de los 11 millones de habitantes del país depende de la asistencia humanitaria para alimentos, atención médica y otras necesidades básicas, según la ONU.

Estados Unidos manifestó que la crisis humanitaria en Sudán del Sur es "impulsada por una mala gobernanza, la incapacidad de gastar los ingresos públicos en beneficio del pueblo, la inseguridad creada por los líderes sursudaneses y la búsqueda de rentas depredadoras dirigidas contra la ayuda humanitaria".

El gobierno de Sudán del Sur aún no ha reaccionado a estas acusaciones.

Estados Unidos indicó que ha proporcionado más de 9.500 millones de dólares en asistencia al pueblo de Sudán del Sur desde su independencia en 2011, y que los ingresos petroleros recaudados por el gobierno sursudanés ascienden a aproximadamente 25.000 millones de dólares, sin embargo, no se han proporcionado servicios públicos significativos utilizando esos ingresos.

Estados Unidos instó a Sudán del Sur a "dejar de obstruir las operaciones humanitarias y actuar como socios genuinos" asegurando que los fondos públicos se gasten de manera transparente en salarios, servicios básicos y programas que apoyen a las comunidades vulnerables.

Estados Unidos y Sudán del Sur comparten una relación bilateral compleja, y en abril de este año, Estados Unidos suspendió la emisión de nuevas visas a ciudadanos sursudaneses tras una disputa diplomática por un incidente de deportación.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

