EEUU-AFGANISTAN

urn:publicid:ap.org:0167762e69904d67a8d2089645c6a33cEEUU-AFGANISTAN2021-08-31T00:45:05.675Z2021-08-31T00:44:57ZEEUU-AFGANISTANUncreditedHOGPJECaption Writeraglopez|File|Filed|8/31/2021 12:44:57 AMEDITORThe Associated PressEn esta imagen tomada con una lente de visión nocturna y suministrada por el Comando Central de EEUU, el general de división Chris Donahue, comandante de la 82da División Aerotransportada del Ejército de EEUU, aborda un avión de carga C-17 en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, Afganistán, el lunes 30 de agosto de 2021, siendo el último militar estadounidense en salir de Afganistán. (Comando Central de EEUU vía AP) TrueUncreditedJEaglopez|File|Filed|8/31/2021 12:44:57 AMASSOCIATED PRESS-----SPANWX460EEUU-AFGANISTAN21243025075909PhotoU.S. Central Command2021-08-30T04:00:00Zurn:publicid:ap.org:0167762e69904d67a8d2089645c6a33c0UsableAP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY U.S. CENTRAL COMMAND; MANDATORY CREDIT.2021-08-31T00:44:57Z