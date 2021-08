EEUU advierte que se agota ayuda humanitaria a Tigray

“Esta escasez no se debe a que no hay alimentos disponibles, sino a que el gobierno etíope está obstruyendo la ayuda y el personal humanitario, incluyendo caravanas terrestres y el acceso aéreo”, dijo Powers. USAID ha advertido que hasta 900.000 personas en Tigray padecen hambre, en la que ha sido calificada como la peor crisis de hambre en una década. The Associated Press ha reportado que numerosas personas han muerto de hambre.