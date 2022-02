EEUU acusa a una web financiera de difundir propaganda rusa

Los funcionarios dijeron que la página web Zero Hedge, que tiene 1,2 millones de seguidores en Twitter, publicó artículos creados por medios controlados por Moscú que luego fueron compartidos por medios periodísticos y personas que desconocían su nexo con la inteligencia rusa. Los funcionarios no dijeron si creían que Zero Hedge sabía que existía algún vínculo entre los artículos y las agencias de espionaje y no afirmaron que haya vínculos directos entre el sitio web y Rusia.