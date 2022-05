EEUU abre servicio de visas en Cuba a padres de ciudadanos

El área consular de la representación diplomática se encuentra semiparalizada desde 2017, cuando el entonces presidente Donald Trump retiró al personal bajo la acusación luego no comprobada de ataques sónicos a sus empleados y en el marco de un endurecimiento de las sanciones a la nación caribeña.

LA HABANA (AP) — La embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó en forma muy limitada el procesamiento de visas en la isla, por lo que un funcionario reconoció el miércoles que es necesario ampliar el servicio pero advirtió que todavía no están dadas las condiciones.

Un oficial del Departamento de Estado que no estaba autorizado a ser citado por su nombre indicó a The Associated Press que el “procesamiento limitado de visas” fue para una categoría llamada IR-5, las que se entregan a progenitores de ciudadanos estadounidenses.

La categoría elegida reconoce los “desafíos únicos de edad, salud y movilidad” que suponen estos solicitantes, pero “dada las condiciones actuales” la embajada no puede aceptar otras, señaló. El resto de los trámites de viaje para ir a Estados Unidos deberá seguir realizándose a través de Guyana, agregó.

Aunque la administración del presidente Joe Biden abrió la posibilidad de que nuevos funcionarios viajen a la isla para realizar el trabajo consular, hasta ahora se desconoce cuándo se enviará más personal.

Biden prometió durante su campaña electoral retomar la política del también demócrata Barack Obama, quien propició un acercamiento a la isla y reconoció la inutilidad de las sanciones.

Sin embargo, el mandatario no cambió de política y durante la pandemia -en medio de una fuerte crisis económica con desabastecimiento de alimentos y medicinas- anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano al cual acusó de no respetar a la sociedad civil.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en los últimos seis meses se produjeron 79.800 detenciones de cubanos en la frontera terrestre, un poco más del doble de todo el año fiscal -de octubre a septiembre- de 2021 y cinco veces más que en 2020.

