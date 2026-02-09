americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Edwards anota 30 y Timberwolves vencen 138-116 a unos diezmados Hawks

MINNEAPOLIS (AP) — Anthony Edwards anotó 21 de sus 30 puntos en la primera mitad y, gracias a un dominante segundo periodo, los Timberwolves de Minnesota vencieron el lunes 138-116 a unos mermados Hawks de Atlanta.

El alero de los Timberwolves de Minnesota Julius Randle salta para lanzar el balón frente al pívot de los Hawks de Atlanta Jock Landale en el encuentro del lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim)
El alero de los Timberwolves de Minnesota Julius Randle salta para lanzar el balón frente al pívot de los Hawks de Atlanta Jock Landale en el encuentro del lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim) AP

Edwards lideró a siete jugadores de Minnesota que anotaron en cifras dobles, llevando a los Timberwolves a una victoria contundente después de un par de derrotas decepcionantes ante Nuevo Orleans y los Clippers de Los Ángeles. Julius Randle tuvo 18 unidades, 12 rebotes y diez asistencias para Minnesota, que había perdido tres de cuatro.

Un juego sin mucha intensidad cambió temprano en el cuarto cuando Mouhamed Gueye de Atlanta pareció hacer tropezar al pívot de los Wolves, Naz Reid y que llevó a un altercado que incluyó a una multitud de personas tratando de separar a los dos jugadores. Ambos jugadores fueron expulsados.

El recién llegado Ayo Dosunmu, jugando su segundo partido después de ser adquirido en un intercambio con Chicago, anotó 21 tantos desde el banco mientras Minnesota lideraba por hasta 31.

CJ McCollum tuvo 38 puntos para los Hawks, que han perdido cuatro de cinco y estaban jugando sin Jalen Johnson (inflamación en la rodilla izquierda), Antonio Daniels (inflamación en el tobillo derecho) y el recién adquirido Jonathan Kuminga (contusión ósea en la rodilla izquierda).

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter