Edwards anota 26 puntos y Wolves aplastan al Heat 122-94

Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, festeja con su compañero Julius Randle, durante el duelo ante el Heat de Miami, el martes 6 de enero de 2026 (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Edwards, quien estaba en duda en el informe de lesiones previo al partido debido a una lesión en un pie, conectó cinco triples, la mayor cantidad del equipo, y acertó cinco de seis tiros libres.

Minnesota ha ganado ahora tres duelos seguidos, incluyendo una victoria de 125-115 sobre Miami el sábado.

Jaden McDaniels sumó 19 puntos por los Wolves, mientras que el francés Rudy Gobert totalizó 13 puntos y 17 rebotes, y Julius Randle registró 15 unidades y 11 rebotes.

El máximo anotador de Miami, Norman Powell, terminó con 21 puntos. Tyler Herro anotó 17 en su regreso después de perderse los últimos 11 compromisos por una lesión en un dedo de un pie. Herro salió desde el banquillo apenas por cuarta vez en las últimas cuatro temporadas.

Lo único que frenó a Edwards el martes fue el problema de faltas. Cometió su segunda con poco menos de cuatro minutos para jugar en el primer cuarto. Se sentó el resto del periodo pero regresó al inicio del segundo, cuando los Wolves perdían por 29-27.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP