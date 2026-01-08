Edward Cabrera pacta por un año con Cachorros, un día después de canje

Compartir en:









Cabrera, quien cumplirá 28 años en abril, era elegible para el arbitraje salarial.

Tuvo un récord de 8-7 con una efectividad de 3.53 en 26 aperturas (la mayor cantidad en su carrera), las cuales abarcaron 137 innings y dos tercios el año pasado.

Llegó en un trueque por el jardinero Owen Caissie y los prospectos dominicanos del cuadro Cristian Hernández y Edgardo de León.

Cabrera debutó en las Grandes Ligas con Miami en 2021. Tiene un récord de 25-29 con una efectividad de 4.07 en 87 aperturas en su carrera y dos apariciones como relevista.

Los Cachorros también suscribieron contratos de un año con el lanzador zurdo Justin Steele por 6.775.000 dólares y con el lanzador derecho mexicano Javier Assad por 1,8 millones.

Steele, de 30 años, se perdió la mayor parte del año pasado después de someterse a una cirugía de codo el 18 de abril. Tuvo su mejor temporada en 2023, cuando ostentó un récord de 16-5 con una efectividad de 3.06 en 30 aperturas, la cifra máxima en su carrera.

Assad, de 28 años, se perdió la mayor parte de la temporada pasada debido a una lesión en el oblicuo izquierdo. Tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 3.65 en siete aperturas y una aparición como relevista en 2025. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP