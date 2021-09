Edmundo García amenaza con suicidarse y dice que el régimen lo envió a Miami

“Este hombre que está aquí lo ha puesto todo (...) desde Miami, en la época más dura. He cometido errores y tengo defectos. Jamás he sido un traidor, jamás he dejado de ser un revolucionario, jamás habría venido aquí si no se me hubiera explicado muchas veces la necesidad”, dijo García en un emotivo video publicado en su canal de Youtube.