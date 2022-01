Alexis Valdés llama "miserables" a quienes siguen criticándolo por fotos con hijas de Edith Massola

“Voy a hacer un escrito final y doy por zanjado el tema. Quien quiera seguir jodiendo ya es por afición o adición y yo no soy terapeuta. Que se paguen una consulta”, fueron las iniciales líneas de Valdés, sobre una situación que ya había explicado anteriormente.

Las críticas contra el humorista Alexis Valdés por su foto en el camerino del teatro junto a las hijas de Edith Massola, no cesan. Tan fuerte se ha tornado el asunto, que el cubano hizo un nuevo y contundente texto para responder a quienes siguen señalándolo

Uno de los puntos que Alexis dejó claro es que como artista, no conoce la vida personal ni la ideología política de los que visitan sus obras.

“No conozco la vida personal ni las ideas políticas de quienes van a ver mis espectáculos. El público que te va a ver, es el público. No más que eso. Ni son tus amigos, ni como dice alguno por ahí con mala leche, ‘te codeas con ellos’.

El público es una sumatoria de mucha gente, que con suerte, que va a ver tu trabajo”, volvió a recalcar el cómico, recordando que ya había dicho que no conocía a las hijas de Massola, excepto a Edith quien durante mucho tiempo fue una gran amiga.

“Me he hecho fotos con el público en todas partes del mundo y en muchos lugares. En un camerino, en la entrada del teatro, en la salida, en un parqueo. Ninguna de esas fotos constituye una declaración de principios de ningún tipo. Y el que quiera verlo así, solo hay dos opciones, o es un mal intencionado o no sabe nada de lo que es un espectáculo”, prosigue en el texto que publicó en su Facebook.

A quienes han cuestionado la posición política del artista radicado en Estado Unidos, les dijo que “no traten de buscarle cuatro patas al gato que no las tiene. Yo soy quien soy y me comporto como me comporto.

Si quiere saber mi pensamiento búsquelo en tantos lugares donde lo he dicho. Búsquenlo en las declaraciones que hice junto a un grupo de importantes artistas cubanos ante la Unión Europea. Búsquelo en mis Post. Búsquenlo en mis palabras. En mi humor y hasta en mis versos. No en una foto con alguien del público a quien no conozco”.

Bastante molesto, Alexis Valdés terminó su nota aclaratoria con un mensaje aún más fuerte para sus detractores.

“Es una pena, una gran pena, que nuestro país y nuestra nación haya germinado tanta gente miserable, que dedique sus energías a tratar de desprestigiar la vida de las personas dignas. Pero les repito conmigo pierden el tiempo. Porque a la gente miserable no le temo un tanto así, solo les deprecio. Y es también una pena que otras personas que no sean miserables se deje influenciar por las opiniones de los miserables”, se lee en la red social del actor.

Al cierre de su publicación, dejó algunas líneas de seriedad y sarcasmo: “Y para terminar con humor, a esos despojos, insectos, anémonas con descomposición de estómago, solamente les digo como Nereida ‘Recógete muelle viejo que tú no pertenece a mi colchón'”.