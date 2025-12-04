americateve

Edgecombe anota y Maxey bloquea para que 76ers derroten a Warriors diezmados

FILADELFIA (AP) — El novato VJ Edgecombe hizo el tiro decisivo con 0,9 segundos restantes, Tyrese Maxey corrió para una tapa salvadora y los 76ers de Filadelfia superaron el jueves 99-98 a unos diezmados Warriors de Golden State.

Justin Edwards, de los 76ers de Filadelfia, salta para encestar frente a los Warriors de Golden State, el jueves 4 de diciembre de 2025 (AP Foto/Matt Slocum)
Maxey anotó 35 puntos pero falló un tiro en suspensión cuando los 76ers perdían por un tanto. Edgecombe lo desvió, pero los Warriors rápidamente lanzaron un saque a De’Anthony Melton, quien había corrido hacia la canasta.

Justo antes de que el tiempo expirara, Maxey regresó para bloquear el tiro contra el tablero.

Joel Embiid anotó 12 puntos en su regreso a la alineación de los 76ers.

Pat Spencer anotó 16 puntos por los Warriors, quienes remontaron un déficit de 24 puntos a pesar de jugar sin sus dos máximos anotadores, Stephen Curry (contusión en el cuádriceps izquierdo) y Jimmy Butler (dolor en la rodilla izquierda).

Perdieron además a Draymond Green por una lesión en el pie derecho al final del segundo cuarto.

El triple de Maxey puso el marcador 67-43 con 8:06 minutos por jugar en el tercer cuarto. Pero los Warriors se valieron de una racha de 15-0 al inicio del cuarto periodo para volver al partido.

