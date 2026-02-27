Eddie Vedder convierte su vulnerabilidad en un poderoso ruego en "Matter of Time" de Netflix

ARCHIVO - El cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, a la izquierda, y su esposa Jill McCormick en el estreno de la película "West Side Story", en Los Ángeles el 7 de diciembre de 2021. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

Vedder describió el consejo de Springsteen como una brújula que se le quedó grabada. Casi dos décadas después, se apoyó en esa idea cuando subió al escenario para dos conciertos en solitario con entradas agotadas en octubre de 2023 en el Benaroya Hall de Seattle.

“Recuerdo como si estuviera nadando a través de eso y casi teniendo una experiencia psicodélica”, manifestó. “Estaba tan emocionado, pero tenía que mantener la compostura solo para tocar bien”.

Las actuaciones cargadas de emoción formaron parte de una recaudación de fondos para encontrar una cura para la epidermólisis bullosa, un trastorno genético raro y debilitante de la piel. Un nuevo documental de Netflix, “Matter of Time”, entrelaza las interpretaciones con historias personales de quienes están en la primera línea frente a la EB.

Recientemente, Vedder y su esposa, Jill, hablaron con The Associated Press sobre el documental y sobre EB Research Partnership, una organización que fundaron en 2010 para generar conciencia y apoyo financiero con el fin de encontrar una cura.

El raro trastorno genético vuelve la piel tan frágil que incluso una fricción leve puede causar ampollas dolorosas y heridas abiertas. En casos graves, el daño continuo puede derivar en complicaciones serias, incluido el cáncer de piel. No existe cura, pero grupos como EB Research Partnership financian investigaciones y trabajan para desarrollar tratamientos eficaces y promover la concienciación.

“Los niños sienten que los ven y los entienden”, expresó Vedder. “Se dan cuenta de que no son algo a lo que haya que temer, y de que no son contagiosos. Lo único contagioso en estos niños es su esperanza”.

Durante los conciertos, Vedder se acompañó principalmente con guitarra acústica, pero en algunos momentos también pasó a la guitarra eléctrica y al piano, aportando textura y amplitud al repertorio.

Aunque interpretó muchos favoritos de Pearl Jam, incluidos “Better Man”, “Porch” y “Wishlist”, fue “Just Breathe” la que pareció dejar al descubierto su vulnerabilidad, al concentrar la resonancia emocional más profunda del repertorio.

Para Jill Vedder, presidenta de EB Research Partnership, la misión no es solo profesional, sino profundamente personal. Ha asistido a funerales de niños que murieron a causa del trastorno y hace espacio tanto para el duelo como para la esperanza.

“Cada vez que paso tiempo con estas familias, termino llorando porque es difícil mantener la compostura”, señaló.

Jill Vedder se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la fundación después de enterarse de que su amigo de la infancia y cofundador, Ryan Fullmer, tenía un hijo que nació con EB. Lo que comenzó como un esfuerzo profundamente personal pronto evolucionó hasta convertirse en una misión con impacto global. Eddie se sumó para ayudar a dar mayor visibilidad a la causa.

Eddie Vedder, comprometido desde hace mucho tiempo con la filantropía, ha respaldado una amplia gama de causas sociales y benéficas a lo largo de sus 35 años de carrera con Pearl Jam.

Vedder, junto con Johnny Depp, Natalie Maines y otros, pasó 15 años luchando para liberar a los West Memphis Three, tres adolescentes encarcelados injustamente.

“Pensé que podríamos resolverlo en unos pocos años”, dijo Vedder, “pero hizo falta paciencia para sacar a tres hombres, uno de ellos en el corredor de la muerte”.

Esa lección se refleja en su trabajo con la EB Research Partnership.

“Ahora estamos usando esa paciencia una vez más... Aprendes sobre la ciencia, pero también sobre los científicos, su empuje, su dedicación y el costo que tiene. Es más que pasión; es un compromiso de cuidar y perseverar”, afirmó Vedder.

Según el director ejecutivo de la fundación, Michael Hund, quien se incorporó en 2017, su avance refleja el efecto mariposa: “Una acción pequeña pero poderosa, como el aleteo de una mariposa, puede acumular la fuerza suficiente para crear un monzón a mitad de camino en todo el mundo. Ese es el recorrido de esta organización”.

Hacia el final de las actuaciones en la película, Eddie Vedder señaló que, 33 años exactos antes, la banda que se convertiría en Pearl Jam dio su primer concierto a la vuelta de la esquina, en The Off Ramp.

El más reciente álbum de la banda es “Dark Matter” de 2024. En cuanto a lo que viene, Vedder indicó que habrá más música de Pearl Jam. “De verdad, ahora somos más un grupo que nunca”, sostuvo.

FUENTE: AP