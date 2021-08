Ed Asner, astro de "Lou Grant" y "Up", muere a los 91 años

White, de 99 años, es la única sobreviviente del elenco.

Asner ganó tres premios Emmy al mejor actor de reparto por “Mary Tyler Moore” y dos al mejor actor por su trabajo en “Lou Grant”. También recibió Emmys por su trabajo en las miniseries “Rich Man, Poor Man” (1975-1976) y “Roots” (1976-1977).

Tuvo más de 300 créditos como actor y se mantuvo activo hasta el final haciendo cine y televisión. En 2003, interpretó a Santa Claus en la exitosa película de Will Ferrell “Elf”. Fue el padre de John Goodman en la efímera comedia de CBS de 2004 “Center of the Universe” y la voz del protagonista anciano en la éxitosa cinta animada de Pixar “Up” de 2009. Más recientemente, participó en series de televisión como “Forgive Me” y “Dead to Me”.