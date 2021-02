Ecuatorianos alistan condiciones para votar en pandemia

Por disposición de las autoridades, a los recintos electorales podrán ingresar sólo los votantes sin ningún tipo de compañía. También habrá una puerta de acceso y otro diferente de salida y no podrán instalarse los tradicionales puestos de comidas y de ventas.

El único momento en que los votantes deberán descubrirse será cuando los oficiales de mesa comprueben la identidad.

El presidente del colegio de médicos de Pichincha, cuya capital es Quito, Víctor Alvarez, dijo a la prensa esta semana que una persona se infecta cada minuto en Ecuador. La capital registra la mayor cantidad de infectados, un promedio de 82 pacientes en espera por cada cama de cuidados intensivos y entre 13 y 16 a la espera de una cama de hospitalización por coronavirus, añadió.

Desde finales de febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia de COVID-19, este país registra 253.339 contagiados y 14.968 fallecidos.

Orlando Avila, de 58 años, dijo a la AP que “voy a votar el domingo porque no quiero que el país siga en las manos de los mismos de siempre, no tengo miedo porque no voy a acercarme ni a conversar con nadie”.

En las elecciones del domingo los ecuatorianos elegirán al próximo presidente, que sucederá al mandatario Lenín Moreno, un vicepresidente, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. Si no hay ganador en primera vuelta está programado un balotaje el 11 de abril entre los dos candidatos con más alta votación.

Las elecciones están previstas para el domingo entre 07.00 y 17.00 horas (1200 y 2200 GMT).