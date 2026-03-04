americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador y Estados Unidos inician operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado

QUITO (AP) — Efectivos militares de Ecuador y Estados Unidos iniciaron operaciones conjuntas contra grupos del crimen organizado, pero hasta el miércoles se mantenían en reserva las acciones y su ubicación.

En la cuenta de X del Comando Sur se publicó la noche del martes un vídeo en el que observa a un helicóptero sobrevolando a un grupo de hombres que caminan, pero la grabación se detiene sin revelar lo ocurrido posteriormente.

Junto al vídeo, el organismo afirmó que las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses “lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador” y destacó que tales acciones ”son un ejemplo poderoso del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir la lacra del narcoterrorismo".

Añadió que se están tomando “medidas decisivas para enfrentarnos a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos en todo el hemisferio”.

The Associated Press pidió detalles sobre las primeras operaciones conjuntas a la cancillería y el Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

El anuncio se produce después de que el lunes el presidente Daniel Noboa revelara que su gobierno había iniciado una nueva fase de la lucha contra el crimen organizado con acciones conjuntas con países aliados mientras Ecuador atraviesa una sostenida ola de violencia vinculada con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

“Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz”, dijo Noboa, quien aseveró que en las operaciones intervendrán militares y policías.

Ecuador mantiene una buena relación con Estados Unidos, Israel e Italia, entre otros países, que han entregado donaciones y suelen colaborar en temas de seguridad.

El país es considerado por las autoridades como un centro logístico del narcotráfico donde se acopia, almacena y distribuye la droga que ingresa especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde sus puertos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El año pasado Ecuador incautó 214 toneladas de drogas, especialmente cocaína, una cifra por debajo de las casi 295 toneladas decomisadas un año antes, según las autoridades.

La semana pasada Noboa ratificó la vigencia de un estado de excepción por 30 días en nueve de las 24 provincias del país, entre ellas las más violentas como Guayas, Manabí y Los Ríos, que restringe derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter