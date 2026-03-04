Ecuador y Estados Unidos inician operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado

En la cuenta de X del Comando Sur se publicó la noche del martes un vídeo en el que observa a un helicóptero sobrevolando a un grupo de hombres que caminan, pero la grabación se detiene sin revelar lo ocurrido posteriormente.

Junto al vídeo, el organismo afirmó que las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses “lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador” y destacó que tales acciones ”son un ejemplo poderoso del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir la lacra del narcoterrorismo".

Añadió que se están tomando “medidas decisivas para enfrentarnos a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos en todo el hemisferio”.

The Associated Press pidió detalles sobre las primeras operaciones conjuntas a la cancillería y el Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

El anuncio se produce después de que el lunes el presidente Daniel Noboa revelara que su gobierno había iniciado una nueva fase de la lucha contra el crimen organizado con acciones conjuntas con países aliados mientras Ecuador atraviesa una sostenida ola de violencia vinculada con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

“Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz”, dijo Noboa, quien aseveró que en las operaciones intervendrán militares y policías.

Ecuador mantiene una buena relación con Estados Unidos, Israel e Italia, entre otros países, que han entregado donaciones y suelen colaborar en temas de seguridad.

El país es considerado por las autoridades como un centro logístico del narcotráfico donde se acopia, almacena y distribuye la droga que ingresa especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde sus puertos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El año pasado Ecuador incautó 214 toneladas de drogas, especialmente cocaína, una cifra por debajo de las casi 295 toneladas decomisadas un año antes, según las autoridades.

La semana pasada Noboa ratificó la vigencia de un estado de excepción por 30 días en nueve de las 24 provincias del país, entre ellas las más violentas como Guayas, Manabí y Los Ríos, que restringe derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.

FUENTE: AP