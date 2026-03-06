americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador y EEUU bombardean campamento de organización armada colombiana Comandos de la Frontera

QUITO (AP) — En una operación conjunta fuerzas de seguridad de Ecuador y Estados Unidos atacaron el viernes un refugio de la organización armada ilegal colombiana Comandos de la Frontera en la Amazonía ecuatoriana, informaron las autoridades.

El campamento servía como área de descanso del cabecilla de esa organización, alias “Mono Tole”, así como para “entrenamiento de narcoterroristas”, indicó un video publicado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en redes sociales.

“Los encontraremos donde sea que se escondan, ahí estaremos. Nuestras fronteras no serán las bases del narcotráfico”, dijo el mandatario en su mensaje. Agregó que esta “lucha en conjunto es solo el principio”.

Las imágenes muestran el bombardeo desde un helicóptero a una zona en medio de la selva, en la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador.

Los Comandos de la Frontera están integrados por disidentes de diversos frentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla en 2016.

Se convirtieron en una poderosa organización dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, la cual opera en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador, según las autoridades que les señalan de la muerte de 11 soldados ecuatorianos en 2025.

Desde Washington, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó el viernes en su cuenta de X la participación de las fuerzas militares estadounidenses “uniendo a sus socios” para “detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas” que alimentan la violencia y la corrupción.

Parnell calificó como exitosa la operación que, a solicitud de Ecuador, se ejecutó según dijo contra un “complejo de suministro narcoterrorista”.

“Las redes narcoterroristas no encontrarán refugio en nuestro hemisferio”, señaló. “Exigiremos responsabilidades a estas organizaciones y restauraremos la paz con fuerza”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter